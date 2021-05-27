Надія Матвєєва сильно змінилася: нове фото

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва, розпрощалася зі своїми знаменитими кучерями. Тепер впізнати зірку екрану можна хіба по голосу, повідомляє Сегодня.

52-річна Надія Матвєєва з'явилася на публічному заході разом з ведучими Павлом Костіциним, Соломією Вітвіцькою, а також співачкою Анастасією Приходько.

"Подивіться, яка тут компанія. Красуні, красуні! Ми сьогодні будемо обирати "Місіс Україна" – у мене вже є дві претендентки" , – заявила Надія в своїй Instagram-сторіс.

Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Підписники телеведучої почали активно обговорювати її нову зовнішність.