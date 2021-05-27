Активізуються шквали та град: синоптики дали прогноз на червень

У червні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 18-22 градусів тепла, в горах 14-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє РБК-Україна.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у червні в Україні становить 17-22 градусів тепла, в гірських районах 11-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря червня становить 0-9 градусів тепла; в горах Криму, у західних, північних, східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3-3 градуси морозу; на високогір’ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря – 31-38,5 градусів тепла; в Одеській, Херсонській, Харківській, Луганській областях місцями 39-39,8 градуса; в гірських районах 25-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.