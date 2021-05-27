Дубінський розкрив подробиці встановлення гігантських прапорів в Україні

Нардеп Олександр Дубінський поділився подробицями, як "Слугам народу" вдалося отримати 1 млрд грн на прапорах України.

Про це Олександр Дубінський повідомив на своєму YouTube-каналі.

За словами політика, Володимир Зеленський засмутився фактом установки найвищого прапора України в Києві та вирішив дати розпорядження поставити найбільші прапори України у всіх обласних центрах.

Дубінський зазначив, що таким способом Зеленський намагається перевершити рекорд мера столиці Віталія Кличка.

Нардеп підкреслив, що в теперішніх умовах пандемії та не найкращого економічного становища на реалізацію такого амбітного проєкту витратять майже мільярд гривень, з яких "планують присвоїти близько 30%".

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