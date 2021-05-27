Вчені розповіли про ризики польоту на Марс

Експансія людства на Червону планету, старт якої хоче дати глава американської компанії SpaceX Ілон Маск, може стати найбільш ризикованою місією в історії цивілізації. Вчені попереджають про безліч ризиків, з якими зіткнуться першопрохідці при далеких космічних подорожах, повідомляє Страна.ua.

Про це пише Bloomberg.

Отже, ось аргументи скептиків. Політ на Марс займе від шести до дев'яти місяців. Логістику ускладнює те, що відстань від Землі до Марса змінюється в широкому діапазоні - від 56 млн до 400 млн км в залежності від їх еліптичних орбіт. У непередбачених випадках при дослідженні Місяця

"Завжди є перспектива порятунку або постачання з Землею або з проміжної космічною станцією", пояснила доцент Університету Флиндерса в Аделаїді, радник асоціації космічної промисловості Австралії Еліс Горман. "На Марсі цього не буде" , - додала вона .

Ще одну загрозу становлять сонячні спалахи, потужність яких може бути еквівалентна вибуху 100 млн водневих бомб. Магнітне поле Землі може захистити космонавтів на орбіті, але в далеких космічних подорожах людина, вражений такою радіацією, не зможе прожити довше декількох днів.

"Це жахливий спосіб загинути", - вважає професор Вестмінстерського університету в Лондоні Льюїс Дартнелла .

Він заявив, що захистом від радіації на борту космічного корабля можуть стати спеціально розташовані резервуари з водою - в разі небезпеки космонавти сховаються за ними. Але складність полягає в тому, щоб вчасно виявити активність на Сонці, особливо на стороні, що не зверненої до Землі, і попередити екіпаж. Експерт упевнений: "У нас немає можливості спостерігати за Сонцем під різними кутами для відстеження сонячних бурь".

Про інший загрозу розповів професор Мічиганського університету Нілтон Ренно і це пилові бурі на поверхні Марса. Вони можуть блокувати сонячне світло на два місяці.

"Якщо ви використовуєте сонячні батареї в якості джерела енергії, ви, швидше за все, не виживете. У вас не буде енергії, щоб зігрітися", - сказав Нілтон Ренно .

Ученим ще належить вирішити питання, як забезпечити людей на Марсі достатньою кількістю їжі, води і кисню. Зараз NASA фінансує дослідження по вирощуванню водоростей, які могли б стати джерелом як їжі, так і кисню, в умовах, що імітують Марс. Але ці дослідження поки знаходяться на початковій стадії. Джерелом води на Марсі може стати підповерхневий лід, але для складання карти його знаходження потрібно радар, говорить геолог Південно-Західного науково-дослідного інституту в Боулдері Вікторія Гамільтон.

Найбільша технологічна проблема - як створити на Марсі паливо для ракети, яка зможе повернути астронавтів у випадку, якщо вони не підпишуться на подорож в один кінець.

"Ракетне паливо не взяти з собою. Це занадто важко", - вважає доцент Університету Гонконгу Джозеф Міхальськи .

За його словами, паливо доведеться виробляти на місці. Маск в квітні і сам визнавав, що подорож на Марс -

"Це вам не на санках кататися". "Чесно кажучи, деякі люди, ймовірно, спочатку помруть", - заявив він в інтерв'ю засновнику XPrize Пітеру Діамандіса .

Проте вчені не втрачають оптимізму.

"Сьогодні Марс - це місце, де неможливо жити. Але в міру розвитку науки і технологій через 50-100 років відповідь може бути іншим", - заявив керівник програми "Марс 2117" космічного центру Мохаммеда бін Рашида в ОАЕ Аднан АльРейс .

Нагадаємо, раніше Маск заявив, що при підкоренні Марса помре велика кількість людей. На думку глави SpaceX, підкорення Марса буде "важким і небезпечним подорожжю, з якого ви можете не повернутися живим".