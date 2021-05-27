Який вигляд має дівчина соліста гурту Maneskin

Лише за один день соліст гурту Maneskin Давид Даміано став відомим на весь світ завдяки перемозі колективу на Євробаченні 2021, повідомляє УНИАН.

Довкола його персони не раз виникали чутки про нетрадиційну орієнтацію, але ми поспішимо їх спростувати. Виявилося, Даміано вже кілька років зустрічається з моделлю Джорджією Солері. Артист стверджує, що їхні стосунки серйозні. Хоча разом пару не бачили.

Про Джорджію інформації в мережі не так вже й багато. Відомо, що вона - досить популярна в Італії модель.

Після перемоги Maneskin на Євробаченні 2021 Джорджія привітала колектив з цим. Вона зізналася, що пишається хлопцями й чекає на їхнє повернення до Італії.

Instagram-блог дівчини Даміано

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