Вчені пояснили проблеми з диханням після COVID-19

Вчені Шеффілдського і Оксфордського університету у Великобританії виявили стійкі пошкодження легенів у пацієнтів з COVID-19 через три місяці після одужання, повідомляє Лента.Ру.

Ці порушення не можна виявити за допомогою звичайних комп'ютерних томографів та інших методів діагностики, тому людям зазвичай повідомляли, що їхні легені в нормі.

В ході дослідження вчені скористалися новим методом візуалізації, званим магнітно-резонансною томографією з гіперполярізованним ксеноном (XeМРТ). Стабільний ізотоп ксенону вдихається пацієнтом, що підсилює сигнал в сотні тисяч разів і дає зображення з рекордною деталізованістю.

XeМРТ виявила аномалії в легенях у деяких пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, через три і навіть дев'ять місяців після виписки з лікарні, хоча інші клінічні показники були в нормі.

Це пояснює, чому деякі люди, які перенесли коронавірусну інфекцію, продовжують відчувати проблеми з диханням, хоча пошкодження тканин в нижніх відділах дихальних шляхів у них не виявляються.

Аномалії, які не видно при звичайному скануванні, перешкоджають насиченню крові киснем у всіх ділянках легких. Однак поки ще не відомо, як багато часу потрібно таким людям для повного відновлення.