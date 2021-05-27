В Україні понад 100 тисяч осіб отримали 2 дози вакцини

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу 107 524 особи. Робити щеплення другою дозою почали в травні. Про це, посилаючись на ﻿пресслужбу МОЗ, повідомляє РБК-Україна.

Так, 15 131 людину щеплено проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року. Одну дозу отримали 4 998 осіб, повністю імунізовані – 10 133 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них отримали 1 дозу – 992 189 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 107 524 особи (із них дві особи отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 099 713 щеплень.

У середу, 26 травня, в Україну прибула нова партія китайської вакцини Sinovac. Партія налічує 500 тисяч доз препарату.

Крім того, учора в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.