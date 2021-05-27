Китай закликав США не політизувати коронавірус

Посольство Китаю в США попередило, що кампанія, що відродилася в США й покликана обвинуватити Китай у тому, що він є основним джерелом поширення у світі коронавірусу, тільки ускладнить боротьбу з пандемією, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Політизація відстеження походження вірусу, цього суто наукового питання, не тільки ускладнить пошук його джерела, а й випустить на волю "політичний вірус", що серйозно ускладнить міжнародне співробітництво в боротьбі з пандемією", – йдеться в поширеній заяві офіційного представника посольства Китаю.

Він зазначив, що Китай підтримує всебічне вивчення всіх ранніх випадків захворювання на COVID-19 в усьому світі, а також "ретельне розслідування діяльності деяких секретних баз і біологічних лабораторій в усьому світі" .

"Такі дослідження й розслідування повинні бути повними, прозорими та заснованими на фактичних даних, повинні бути доведені до кінця з тим, щоб все стало зрозумілим", – наголосив дипломат.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у середу доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19 і відзвітувати про результати протягом 90 днів, йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому.

"Я попросив розвідувальну спільноту подвоїти зусилля, щоб зібрати та проаналізувати інформацію, яка може наблизити нас до остаточного висновку, і відзвітувати переді мною протягом 90 днів", – сказано в заяві Байдена.

Байден підкреслив, що треба приділити увагу в доповіді окремим деталям, які можуть потребувати подальшого розслідування, включно з "питанням щодо Китаю" .

У середу представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що США в рамках розслідування походження коронавірусу COVID-19 слід забезпечити доступ фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на свої об'єкти.

Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування було зроблено висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний" .

Однак американські ЗМІ раніше в травні повідомляли, що розвідслужби США сьогодні вивчають повідомлення про те, що у 2019 році, ще до того, як влада Китаю повідомила про перший випадок коронавірусу, в лабораторії в Ухані серйозно захворіли кілька співробітників.

Своєю чергою, колишній президент США Дональд Трамп констатував, що висунута ним свого часу версія про те, що лабораторія в Ухані може бути джерелом виникнення коронавірусу нарешті стає популярною.