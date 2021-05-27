Безос купує Бонда: навіщо Amazon придбала MGM

Найбільша e-commerce компанія США Amazon офіційно повідомила про угоду з однією з найстаріших голлівудських студій - Metro Golden Mayer (MGM). Сума угоди склала $ 8,45 млрд, повідомляє AIN.ua.

Декілька фактів

Керівництво MGM вже кілька років у пошуках покупців на свій бізнес. У компанії розглядали навіть Apple і Google, але останні відмовилися через високу ціну: вони не готові були платити більше $5-$6 млрд. Багатьом і зараз ціна здається завищеною.

У базі MGM - близько 4000 фільмів і 17 000 епізодів різних шоу і серіалів.

У MGM є кілька популярних історій. Найпопулярніша з них - серія фільмів про шпигуна Джеймса Бонда, а також «Роккі».

Операцію ще належить схвалити регуляторам США. Американські журналісти не схильні вважати, що все пройде гладко. Зараз у Штатах до Amazon і так занадто багато уваги через розміри компанії і її впливу.

Для Amazon це найбільша покупка з часів поглинання рітейлера Whole Foods за $ 13,7 млрд.

Навіщо Amazon купує MGM

Відповідь банальна - щоб було що показувати глядачам свого стрімінгового. На цьому ринку є явні лідери, на зразок Netflix і Disney, менш успішні компанії, на кшталт HBO Max і AppleTV +, а є Amazon і її Prime Video. Парадокс у тому, що у 2019 році компанія інвестувала у виробництво контенту $ 9 млрд, ще $ 11 млрд - у 2020 році, але дивитися на платформі нічого. Швидше навіть не так: який гучний проект виробництва Amazon ви згадаєте?

Насправді це велика проблема: компанія почала інвестувати в контент ще з 2013 року - тоді ж на Netflix вийшов серіал «Картковий будиночок», що став хітом. Потім з'явився «Помаранчевий - новий чорний» і так далі. Команда Netflix створювала і купувала гучні хіти один за іншим. У той же час, напевно тільки фанати згадають, як називався перший проект Amazon.

У цьому поки криється одна з головних причин поглинання MGM. Як пишуть в Variety, керівництво Amazon просто хоче дати своїм користувачам більше відомого контенту, щоб їм було що дивитися. План на майбутнє - спільна розробка і виробництво нових проектів на базі того, що вже є у MGM. Багато хто говорить про розвиток всесвітів того ж Бонда і Роккі, як це вже робить Disney із всесвітом Marvel: десятки фільмів і серіалів розписані на роки вперед.