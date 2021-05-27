Українські чиновники втратили на падінні біткоїну десятки мільярдів

Українські чиновники і політики могли втратити на падінні біткоїну в травні близько 23,5 млрд грн. Це випливає з опублікованих декларацій представників виконавчої, судової та законодавчої влади, повідомляє Обозреватель.

Чиновники і політики показали, що володіють 46 351 біткоїном. Наразі це близько 1 млрд 837 млн доларів. А ще на початку травня таку кількість криптовалюти можна було продати за 2 млрд 688 млн доларів. Тобто, якщо вони не збрехали в деклараціях, то за кілька тижнів втрати становили 851 млн доларів (або 23,5 млрд грн).

Одне з головних переваг біткоїну – анонімність. Тому сказати точно, яку суму українці могли втратити внаслідок коливання курсу, складно. Кілька років тому компанія Kantar TNS Ukraine проводила дослідження. За їхніми даними, криптовалютою володіють близько 13% українців (приблизно 3 млн осіб) і більш ніж 90% із них купили біткоїни.

Коливання біткоїну останні місяці можна простежити за Twitter-акаунтом Ілона Маска. Наприклад, 24 травня він написав про зустріч із майнерами, де обговорив "видобування" біткоїнів із поновлюваних джерел енергії. І відразу після цього курс стрімко пішов угору, криптовалюта виросла в ціні з 33,7 до 39 тис.

Раніше мільярдер своїми заявами обвалив вартість біткоїну. 12 травня "монета" коштувала 57 тис. доларів. Як тільки Маск заявив, що його Tesla перестає приймати криптовалюту, курс обвалився до 48 тис. наступного дня й дійшла до позначки в 33,7 тис. Маску "підпорядковується" не тільки біткоїн, але й інші валюти. Після того як він назвав Dogecoin "шахрайством", вартість монети упала на 30%.