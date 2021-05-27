Air France не змогла виконати рейс в РФ через ситуацію з Білоруссю

Авіакомпанія Air France в середу не змогла виконати рейс з Парижа в Москву через неможливість використовувати білоруський повітряний простір, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Йдеться про рейс AF1154, який повинен був вилетіти в столицю РФ з аеропорту "Шарль де Голль" о 10:20 за паризьким часом.

"Air France підтверджує, що була змушена перенести рейс AF1154... Це пов'язано з технічними питаннями, пов'язаними з необхідністю уникати білоруського повітряного простору. Нам буде потрібен новий дозвіл від російської влади (через зміни маршруту – прим.ред.), щоб потрапити на російську територію", – заявив представник французької авіакомпанії.

Раніше на цьому тижні лідери ЄС закликали авіакомпанії не використовувати під час перельотів повітряний простір Білорусі. Це викликане нещодавнім інцидентом з літаком Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську. Літак посадили під приводом отриманого сигналу про замінування, яке згодом не підтвердилося. Для супроводу пасажирського літака в небо було піднято білоруський винищувач МіГ-29.

На борту літака перебував редактор внесеного в список екстремістських телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали. Була також затримана подруга Протасевича, громадянка Росії, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

Після інциденту з літаком Ryanair саміт ЄС вирішив заборонити білоруській авіації літати над територією Євросоюзу. Ряд авіакомпаній, в тому числі Air France, прийняли рішення облітати повітряний простір Білорусі.