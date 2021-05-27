Турецькі виробники активізувалися на ринку України

В 2021 році турецькі виробники автотехніки помітно активізувалися на українському ринку. Зараз, що ні виставка - то обов'язково прем'єра нового бренду з Туреччини. Не стала винятком і ComAutoTrans 2021, де пройшла прем'єра виробника автобусів Karsan, повідомляє Autoconsulting.

Цей бренд для України далеко не новий, ще в 90-i Karsan поставляв до нас маршрутні автобуси Peugeot J9. Потім була спроба навіть випускати їх на АвтоКрАЗі, але не вдала. І Karsan втратив інтерес до нашого ринку. Однак досить сильно просунувся вперед за ці роки і навіть став однією з сенсацій виставки в Ганновері зі своїм компактним електробусом.

А в 2021 році Karsan пішов в атаку і на український ринок і для цих цілей вибрав дистриб'ютором компанію MDG, відому по автомобілям марки ГАЗ. Karsan пробує пропонувати міській владі і перевізникам три своїх головних моделі: 8-метровий міський автобус Atak, 6-метровий 22-місцевий маршрутний автобус Jest і його електричну версію Jest Electric з запасом ходу до 210 км.

Тут слід зазначити, що Karsan в Туреччині реально №1 в сегменті компактних автобусів і його моделі їздять у всіх містах. Компонування 6-метрового Jest дійсно дуже зручна і не має нічого спільного зі звичними «маршрутками». Тільки уявіть, що в короткий 6-метровий автобус Karsan зміг вмістити 14 місць для сидіння (4 відкидних), автоматичні 2 двері, накопичувальну низькопідлоговий майданчик, куди поміститься навіть дитяча коляска або пару велосипедів, і є навіть відкидний пандус. Дизайн у Karsan Jest теж досить приємний і сучасний, а незалежна підвіска всіх коліс робить їх ще і комфортними для руху по не найкращим дорогам.

Загальна місткість такого «малюка», яку декларує Karsan - 22 пасажири, з яких 10 (14) осіб знайдуть собі місця на сидіннях. Це знову ж таки не мало для такого компактного «шатла» і напевно викличе інтерес у комерційних перевізників. Ну і ще одним аргументом, напевно, тісна співпраця Karsan і BMW в проекті Jest Electric. Баварці поставляють електродвигуни та батареї від BMW i3. Електродвигун BMW розвиває в Karsan 125 кВт потужності і 290 Нм крутного моменту. Акумуляторів тут два - по 44 кВт•г кожен. Заявлений запас ходу до 210 км.

Ось тільки епоха малих «маршруток» у великих містах України вже закінчилася на початку 2000-х, так що споживача Karsan Jest ще належить відшукати.

А ось друга модель, 8-метровий 50-місцевий Karsan Atak - це прямий конкурент «Богданом», «Отаманам» і «Еталон». Але є одне «але», Karsan вже пропонує електричні Atak Electric, тоді як у українських виробників серійних електробусів поки немає. І ось воно поле для прориву турецького Karsan на українському ринку, який може змінити "маршрутки» своїми електричними моделями.

Але поки це все лише в теорії. Karsan робить на українському ринку тільки «перші» кроки і з надією на перспективу майбутньої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.