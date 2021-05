Провідні інвестбанки світу збільшили виручку до максимуму за 6 років

Виручка 12 найбільших інвестиційних банків світу за підсумками першого кварталу 2021 року зросла на 39% і досягла максимуму за останні шість років. Про це повідомляється в дослідженні аналітичної компанії Coalition, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У січні-березні показник склав $ 62,9 млрд у порівнянні з $ 45,2 млрд за аналогічний період минулого року.

Виручка від торгівлі акціями та похідними інструментами злетіла на 63% і досягла $ 17,7 млрд. З урахуванням краху американського хедж-фонду Archegos Capital Management зростання склало всього 6%.

У сфері інвестиційного банкінгу стрибок склав 73% - до $ 17,1 млрд, що є рекордом. Це було пов'язано зокрема з різким посиленням активності у сфері злиттів і поглинань (M&A), а також зростанням обсягів випуску акцій.

Сукупний дохід провідних банків від операцій з активами з фіксованою прибутковістю, валютами і сировинними товарами (FICC) підвищився на 15% і склав $ 28 млрд. Зростання було обумовлено збільшенням обсягів торгівлі, в тому числі сировинними товарами, і підвищенням клієнтської активності.

Coalition включає в число найбільших інвестбанків світу Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, UBS, HSBC Bank Plc, BNP Paribas, Societe Generale.

При цьому аналіз компанії не враховує великі австралійські та канадські банки і фінансові компанії країн з економікою, що розвивається, які відрізняються значним обсягом операцій із сировиною.