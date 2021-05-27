УЄФА змінює правило, за яким грали півстоліття

УЄФА змінює правило, за яким грали півстоліття

УЄФА розглядає можливість повного скасування правила виїзного гола. Це питання обговорять на п'ятничному засіданні комітету Європейської футбольної спілки з клубних змагань. Якщо ідею підтримають, УЄФА почне процес скасування правила, повідомляє Сегодня.

Йдеться саме про повне скасування правила виїзного гола, а не часткове, як пропонувалося в квітні: тоді говорили про те, щоб правило не працювало в екстра-таймах повторного матчу, але застосовувалося в основний час.

Відзначимо, що правило виїзного гола діє 56 років. Згідно з ним, за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.

Зокрема, на основі цього правила в нинішній Лізі чемпіонів Порту в 1/8 фіналу здолав Ювентус (2:1 в Португалії, 2:3 в Італії), а ПСЖ в 1/4 фіналу впорався з Баварією (3:2 в Німеччині і 0:1 у Франції).

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ПСЖ vs Баварія / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

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