СБУ проведе антитерористичні навчання в київському метро

Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України (СБУ) в м. Києві та Київській області проведе планові антитерористичні навчання в ніч із 27 на 28 травня 2021 року в Шевченківському районі на декількох об'єктах комунального підприємства "Київський метрополітен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сторінці столичного управління СБУ в соціальній мережі Facebook у четвер, навчання заплановані за участю підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та органів державної влади.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу. СБУ закликає гостей та жителів столиці зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Водночас у спецслужбі просять громадян дотримуватися правил особистої безпеки і в разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної і терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за телефоном "гарячої лінії" столичного управління СБУ за тел.: (044) 253-06-71.