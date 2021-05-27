Виріс попит на нерухомість: квартири дорожчають

В останні три роки ринок нерухомості перебуває на стабільному рівні з тенденцією до поступового зростання. Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта, повідомляє UBR.

Так, за даними Міністерства юстиції України в I кварталі 2019 було скоєно 87 279 операцій з нерухомим майном, а в цей же період в 2020 і 2021 роках - 95 509 і 111 276 транзакцій відповідно.

"Можна стверджувати, що кількість угод за останні три роки щорічно зростає", - підкреслив експерт.

Така тенденція, на думку Юрія Піти, пов'язана з тим, що нерухомість залишається досить стабільним і надійним об'єктом інвестування.

"Нерухомість завжди була надійним і зрозумілим об'єктом інвестування, як для збереження інвестицій, так і для їх примноження. Отже, вартість нерухомості в найближчій перспективі буде зростати", - прогнозує він.

Експерт також зазначив, що в 2020 році майже 68% угод на вторинному ринку України полягали без торгу за стартовою ціною, з якою ріелтори виходили на ринок. У той же час в 2019 році цей показник був на рівні 71%.

Глава АСНУ розповів, що термін експозиції з моменту виходу на ринок об'єкта до моменту його продажу в більшості випадків становить місяць, що говорить про достатній інтерес до нерухомості з боку покупців.

"У 2021 році за всіма ознаками дана тенденція буде збережена", - зазначив він.

Піта звернув увагу на те, що різниця у вартості соціального житла (малогабаритних квартир радянської епохи площею до 35 м2) в найбільших містах України досягає $1000/м2.

Найдорожче соціальне житло розташоване, звичайно ж, в Києві - тут "метр" обійдеться в $950-1000. Найменша ціна по країні в Дніпрі - $500-550/м2.

У той же час в Харкові вартість соціального житла становить $550-570/м2, у Львові - близько $800/м2, а в Одесі - $700-750/м2.

На думку експерта, в 2021 році зростання цін на таке житло складе в середньому 5-7%.