Щаслива Астаф'єва розсекретила нового члена сім'ї

Даша Астаф'єва володарка не тільки апетитних форм, які зводять з розуму як чоловіків, так і жінок-прихильниць артистки, а й доброго чуйного серця. Співачка дуже любить тварин. У неї дві великі собаки породи акіта-іну. Тепер же її сім'я поповнилася ще одним чотирилапим вірним другом з непростою долею. Невеликий рудий песик в минулому жив у притулку, але тепер потрапив в турботливі руки, повідомляє РБК-Украина.

Нового вихованця щаслива співачка показала в Instagram, тримаючи на руках. Даша зі стильною зачіскою та укладанням відображена в сірій довгій сукні, яка підкреслила її фігуру.

"Знайомтеся, це Елліс, наша нова улюблена лисичка. Малятко приїхало до нас з рідних країв. Землячка! Тепер мамі і татові буде точно не нудно! І нам поруч. Я не буду розповідати, скільки жахів натерпівся ця дитина... Але, всі ми раді, що вона жива і здорова і тепер вже точно буде щаслива!"- запевнила артистка.