Білий дім повідомив про підготовку зустрічі Байдена з Єлизаветою II

Білий дім завершує розробку плану зустрічі президента Джо Байдена з королевою Єлизаветою II під час його першої закордонної поїздки в наступному місяці.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Очікується, що це особисте привітання, під час якого до Байдена приєднається перша леді Джилл Байден, відбудеться до того, як президент покине Сполучене Королівство після саміту Групи семи і попрямує до Брюсселя на зустріч НАТО 14 червня.

Байден буде 13-м президентом Америки, з яким зустрінеться 95-річна королева.

Зустріч двох близьких союзників відбудеться під час першої закордонної поїздки Байдена з моменту вступу на посаду в січні.

Відзначимо, що єдиним президентом, з яким королева не зустрічалася за час свого 69-річного правління, був Ліндон Б. Джонсон, яка не відвідав Великобританію під час свого перебування при владі.

Нагадаємо, що раніше в цьому році сім'я президента Байдена висловила співчуття королеві після смерті її чоловіка, принца Філіпа.