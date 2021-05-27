З 2022 року частина громадян залишиться без пенсій

В Україні у 2022-му всі 60-річні, які будуть мати менше 29 років стажу, не зможуть вийти на пенсію. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування". Вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців. Усі, хто не виконає умови, повинні будуть працювати до 63 або 65 років:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;

в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Зазначимо, в Україні вже 2045 року, якщо не змінити чинну систему, лише близько 70% людей у віці 60 років зможуть отримувати пенсії. Решта (майже кожен третій) через брак стажу залишиться без виплат до 63 або 65 років.

Такий прогноз для України склав Всесвітній банк, передає пресслужба Мінсоцу. Так, старший економіст організації Олексій Случинський пояснив: якщо нічого не змінювати, буде не тільки падати розмір пенсії (до 20% від зарплати до 2045 року), а й скорочуватися кількість тих, хто не заробив на пенсію (до 30% до 2045 року).

Крім того, згідно з даними Світового банку:

жінки є більш дисциплінованими у сплаті пенсійних внесків, аніж чоловіки;

ухиляння від сплати внесків відбувається передусім за рахунок заниження зарплат, з яких сплачуються внески, а не за рахунок незадекларованої праці,

найменший рівень участі у сплаті внесків за віковими когортами серед молоді, яка ще здобуває освіту, та серед людей передпенсійного віку за рахунок більш раннього виходу на пенсію.