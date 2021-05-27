В Україні вже 7 регіонів частково відповідають "зеленій" зоні

В Україні вже сім областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину. До цього списку додалася Луганська область, посилаючись на ﻿дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, в Луганській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,7%.

Також за цим показником "зеленій" зоні відповідають Київ (4,9%), Вінницька (4,1%) і Одеська (4,5%) області. Київ також відповідає цій зоні за відсотком від епідемічного порогу – 37,4%. Також за цим показником "зелену" статистику мають Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

Станом на 27 травня в Україні немає жодного регіону не з "жовтої" зони карантину – у всіх регіонах показники по COVID-19 в нормі.

Відзначимо, відразу вся країна може перейти до "зеленої" зони, якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менш як 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування – менше ніж 5%. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.