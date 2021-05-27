Володимир Кличко повертається в ринг: названий перший суперник

Буквально на днях колишній тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що українець відновить кар'єру на професійному рингу і поб'є будь-якого з трійки - Ф'юрі, Джошуа, Уайлдер, повідомляє Сегодня.

А сьогодні з'явилося підтвердження цих слів. Тільки ось суперник у 45-річного Кличка після повернення в ринг буде інший.

Шеннон Бріггс!

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO 49-річний американець Шеннон Бріггс на прізвисько "Пушка" заявив, що дав добро на бій з Кличком-молодшим.

"Доля розпорядилася так. Я погодився побитися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Повідомляю про це вперше. Про це не знає навіть моя дружина. Хлопці, ви перші, хто про це дізнався. Клянуся богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає. Ви дізналися про це першими "

"Не знаю, буде це професійний або виставковий бій. Вони подзвонили мені і сказали:" Ей, хочеш побитися з Володимиром Кличком? "Я відповів:" Так ". Я навіть поки нікому не розповів про це, тому що обговорював по телефону інші справи ", - наводить слова Бріггса Talksport.

Свій останній поєдинок на профі-рингу Шеннон Бріггс провів у травні 2016 року, нокаутувавши аргентинця Еміліо Зарат. У 2010 році Бріггс зустрічався на рингу з Віталієм Кличком і програв одноголосним рішенням суддів.

Потім американець довгий час переслідував Володимира Кличка, вимагаючи бою. Одного разу справа дійшла до того, що Бріггс підкараулив Кличко-молодшого під час заняття на гребний дошці і за допомогою хвиль від моторного човна скинув українця в воду.

А недавно Бріггс "відірвав" Володимиру Кличку голову і подав її на таці.

Володимир Кличко не бився в профі з тих пір, як в квітні 2017 го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Проте весь цей час українець активно тренувався.