При лікуванні будь хронічних захворювань показана безглютеновая дієта

Безглютенова дієта (БГ) з кожним роком набирає популярність, багато з її допомогою намагаються розв'язувати різні проблеми зі здоров'ям. Дана схема харчування передбачає відмову від продуктів, що містять глютен (клейковину). Чи справді така дієта ефективна, повідомляє Econet.

Показання до безглютенової дієті

1. Людям з целіакію (непереносність глютену) аутоімунною недугою, при якому імунітет під дією клейковини, що міститься в злаках, вражає кишкові ворсинки. Симптоматика даного захворювання різна, тому будь-яку проблему потрібно розглядати в індивідуальному порядку. Для якісної діагностики потрібно здати аналіз крові та біопсії тонкого кишківника. Основними симптомами недуги є:

рідкий стілець або запори;

здуття живота, кольки;

зниження ваги без видимих причин;

депресивний стан;

анемія;

біль в суглобах і кістках;

онемененіе кінцівок;

остеопороз;

артрит;

стоматит;

екзема;

судоми;

слабкий імунітет;

часта блювота;

проблеми з репродуктивною функцією;

порушення менструального циклу у жінок.

При нестерпності глютену дієту потрібно дотримуватися протягом усього життя. Варто врахувати, що дане захворювання може мати спадковий характер.

2. Людям з алергією на глютен або пшеницю. Така проблема зустрічається рідко, але вимагає негайного втручання, в іншому випадку неправильне харчування може спровокувати серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть анафілактичний шок.