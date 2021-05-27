У 13% щеплених AstraZeneca в Україні спостерігалися непередбачені наслідки

В Україні у 12,98% людей, прищеплених від коронавірусу вакциною AstraZeneca, спостерігалися непередбачені несприятливі наслідки імунізації. У випадку з препаратом Covishield, побічні ефекти спостерігалися у 4,84% щеплених пацієнтів. Про це, посилаючись на інформацію Державного експертного центру МОЗ, повідомляє Страна.ua.

Експерти проаналізували інформацію про імунізованих пацієнтів за період з 24 лютого до 24 травня.

Після щеплення вакциною Covishield в українців спостерігалися:

Загальні розлади та розлади в місці введення: підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, лихоманка, озноб, грипоподібний стан, почервоніння, біль і набряк, інфільтрація, ущільнення, набряк руки, оніміння в місці введення – у 65,47% щеплених;

З боку опорно-рухового апарату: біль у м'язах, біль у суглобах, набряк суглобів – у 10,58%;

Неврологічні розлади: головний біль, сонливість, безсоння, парестезії, запаморочення, тремор верхніх кінцівок, втрата орієнтації, втрата свідомості, оніміння мови, металічний присмак, ГПМК за ішемічним типом, оніміння рук і ніг, парези кінцівок – у 11,46%;

Шлунково-кишкові розлади: нудота, блювання, діарея, біль в животі, спотворення смаку, спрага – у 3,26%;

Імунні розлади й розлади з боку шкіри та її похідних: набряк гортані, нежить, пирхота в горлі, набряк Квінке, кропив'янка, свербіж, алергічний висип, почервоніння обличчя, пурпура – у 2,24%;

Інші розлади: пітливість та інші – у 2,46%.

Після щеплення AstraZeneca в українців спостерігалися:

Загальні розлади та розлади в місці введення: підвищення температури, стомлюваність, загальна слабкість, лихоманка, озноб, почервоніння, біль і набряк в місці введення – у 61,11%;

З боку опорно-рухового апарату: біль у м'язах, біль у суглобах – у 11,58%;

Неврологічні розлади: головний біль, безсоння, запаморочення, оніміння губ і кінцівок, парез кінцівок, сонливість, втрата свідомості, відсутність рефлексів, судоми, ГПМК за ішемічним типом, біль і відчуття посмикувань в м'язах кінцівок, порушення мови, виражена слабкість в лівій руці й нозі, підвищення артеріального тиску, ішемічний інсульт в басейні правої СМА, лівобічний геміпарез – у 11,47%;

Шлунково-кишкові розлади: нудота, блювота – у 4,97%;

Імунні розлади й розлади з боку шкіри і її похідних: набряк Квінке (набряк в області рота, шиї, утруднене дихання, осиплість голосу), висип, свербіж, алергічна реакція у вигляді пирхоти в горлі, анафілактоїдні реакції, гіперемія обличчя – у 3,06 %.

Скріншот: dec.gov.ua

Скріншот: dec.gov.ua