Кім Чен Ин рідше виходить на публіку через страх перед COVID-19, – ЗМІ

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин скоротив свою участь у публічних заходах, оскільки побоюється поширення коронавірусу, розповів журналістам представник міністерства у справах об'єднання двох Корей, повідомляє Новое время.

"У минулому і в цьому році, схоже, спостерігається тенденція до зниження громадської діяльності (Кім Чен Ина – прим. ред.) на тлі COVID-19. Винятки становлять його участь у великомасштабних політичних заходах, таких як з'їзд партії", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Нещодавно лідер КНДР не з'являвся на публіці близько 20 днів.

За словами співрозмовника ЗМІ, ще занадто рано визначати, що означає його недавня відсутність, але міністерство буде уважно стежити за відповідними ситуаціями.

За офіційними даними, в Північній Кореї не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

1 грудня з'явилася інформація, що лідер КНДР Кім Чен Ин, члени його сім'ї та деякі вищі чиновники були щеплені китайською експериментальною вакциною.