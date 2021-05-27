Парламент Австрії схвалив COVID-сертифікати, не чекаючи ЄС

Парламент Австрії схвалив у середу законопроєкт, що запроваджує так званий "зелений пропуск", який відкриє його власникам доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів, якщо вони зможуть довести, що щеплені, вилікувалися від COVID-19 або отримали негативний тест, повідомляє Европейская правда.

Незважаючи на те, що минулого тижня законопроєкт викликав суперечки після заяв, що він порушує права на захист даних, уряд все ж отримав підтримку більшої частини опозиції, залишивши поза законопроєктом найбільш суперечливі частини, що стосуються масового зберігання даних.

Однак ліберальна партія NEOS, яка проголосувала за закон, критикувала уряд за те, що він не чекає загального підходу ЄС.

Канцлер Себастьян Курц відповів, що зелений пропуск "задає темп" в Європі для запровадження загальної схеми сертифікатів COVID-19.