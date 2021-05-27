В ООН попередили про загрозу глобального потепління в найближчі 5 років

В даний час існує ймовірність того, що населення Землі в найближчі п'ять років чекає глобальне потепління.

Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Згідно зі звітом вчених, щороку, починаючи з 2021 по 2025, буде тепліше як мінімум на 1 градус Цельсія. У звіті також прогнозується, що є 90%-ва ймовірність того, що принаймні один з цих років стане найспекотнішим за всю історію людства.

За заявою дослідників, в найближчі п'ять років майже в усіх регіонах буде тепліше, ніж в недавньому минулому. Крім того, прогнозується підвищена ймовірність тропічних циклонів в Атлантичному океані.

Відзначимо, що дані прогнози є частиною роботи Всесвітньої метеорологічної організації з надання короткострокових прогнозів температури, опадів і вітру, щоб допомогти країнам стежити за тим, як зміни клімату можуть порушувати і змінювати погодні умови.