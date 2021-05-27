Нацполіція буде їздити на нових автомобілях

Нові седани розбавлять автопарк, що складається з Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid і Toyota Prius, повідомляє Автоцентр.

Автовози з автомобілями Toyota Corolla в лівреях Національної поліції України помітили в Києві. Цілком ймовірно, в поле зору фотографів потрапила частина автомобілів з партії, інформація про закупівлю якої опублікована на порталі ProZorro. Йдеться про 70 автомобілях Тойота Королла, придбаних в травні 2021 року: 40 машин за ціною 565,2 тис. грн і 30 штук - по 516,1 тис. грн.

Нові автомобілі поліції урізноманітнюють службовий автопарк, що складається в основному з Toyota Prius, Mitsubishi Outlander і Skoda Rapid. Не так давно в ньому почали з'являтися Renault Logan і Duster. Так, в травні цього року Національна поліція закупила 300 Рено Дастер по 560 тис. грн за одиницю.

Купити Тойота Королла в Україні громадянський автомобіліст може від 557,8 тис. До 761,8 тис. грн. Для нашого ринку автомобіль комплектують 1,6-літровим бензиновим двигуном, сполученим з механічною або автоматичною коробкою передач. Також доступна Toyota Corolla гібрид з силовою установкою на базі 1,8-літрового ДВС і автоматичною коробкою передач.