PayPal дозволить виводити криптовалюти на сторонні гаманці

Платіжна система PayPal додасть можливість виведення криптовалюти на сторонні гаманці. Про це розповів віце-президент компанії Хосе Фернандес да Понте на онлайн-конференції Consensus, повідомляє ForkLog.

«Ми хочемо надати вибір нашим клієнтам, щось, що дозволяє платити будь-яким бажаним для них способом. Вони хочуть приносити до нас свою криптовалюту, щоб використовувати її для покупок, а ми хочемо, щоб вони могли брати отримані через нас кошти і виводити їх в будь-яке місце на свій вибір», - заявив да Понте.

За словами топ-менеджера PayPal, функція виведення цифрових активів знаходиться в розробці. Він не уточнив, коли саме вона з'явиться на платформі.

Так Понте також зазначив, що цифрові валюти центробанків (CBDC) можуть співіснувати зі стейблкоїнами. Для забезпечення останніх необов'язково використовувати фіат, додав він. Вони також можуть бути підкріплені CBDC.