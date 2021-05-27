"Київгазенерджи" оприлюднило річну ціну на газ для населення

"Київгазенерджи" встановило ціну природного газу для населення в рамках річного тарифу в розмірі 8,7 грн/куб. м, повідомляється на сайті компанії, який не працював понад місяць, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У компанії зазначають, що на сьогодні закуповують газ на відкритому ринку за вищою ціною, ніж встановлена річна ціна, оскільки ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" поки що не хоче підписувати з нею договір про купівлю-продаж газу.

"Київгазенерджи" працює над тим, щоб забезпечити киян газом за найбільш прийнятною ціною", - йдеться у повідомленні.

За даними "Київгазенерджи", її клієнтами є приблизно 780 тис. домогосподарств.

"ГК "Нафтогаз України" встановила річний тариф для населення "фіксований" у розмірі 7,96 грн/куб. м, а "Йе Енергія" Дмитра Фірташа і майже 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення у розмірі 7,99 грн/куб. м.

"Київгазенерджи" є 100%-м дочірнім підприємством ПАТ "Київгаз".