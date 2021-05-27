У Міненерго Білорусі відповіли на заборону імпорту електроенергії в Україну

Обсяги поставок електроенергії з Білорусі в Україну до прийняття рішення про заборону її імпорту Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України, були незначними, повідомляє UBR.

У Міненерго Білорусі стверджують, що вжиті Україною заходи "навряд чи можна назвати чутливими для білоруської сторони".

"Заборона на постачання електроенергії з Білорусі в Україну діяла і раніше - з квітня по грудень 2020 року. Після її закінчення комерційні перетоки електроенергії поновилися, і під час несприятливих погодних умов у зимовий період українська сторона неодноразово зверталася до Білорусі із запитом про постачання електроенергії, необхідної для забезпечення стійкої роботи своєї енергосистеми. Наша країна надавала таку допомогу і надавала необхідний резерв потужності", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також запевнили, що "націлені на конструктивну взаємодію, і, якщо це буде потрібно, готові організувати поставки електроенергії в Україну".

"Гучні заяви про намір України припинити імпорт білоруської електроенергії раніше звучали неодноразово. Питання в тому, чи не зіткнуться наші українські партнери самі з наслідками від введеної заборони" , - відзначили в Міненерго Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг вирішила заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року.