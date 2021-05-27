У Міненерго Білорусі відповіли на заборону імпорту електроенергії в Україну
Обсяги поставок електроенергії з Білорусі в Україну до прийняття рішення про заборону її імпорту Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України, були незначними, повідомляє UBR.
У Міненерго Білорусі стверджують, що вжиті Україною заходи
"навряд чи можна назвати чутливими для білоруської сторони".
"Заборона на постачання електроенергії з Білорусі в Україну діяла і раніше - з квітня по грудень 2020 року. Після її закінчення комерційні перетоки електроенергії поновилися, і під час несприятливих погодних умов у зимовий період українська сторона неодноразово зверталася до Білорусі із запитом про постачання електроенергії, необхідної для забезпечення стійкої роботи своєї енергосистеми. Наша країна надавала таку допомогу і надавала необхідний резерв потужності", - йдеться в повідомленні.
У відомстві також запевнили, що
"націлені на конструктивну взаємодію, і, якщо це буде потрібно, готові організувати поставки електроенергії в Україну".
"Гучні заяви про намір України припинити імпорт білоруської електроенергії раніше звучали неодноразово. Питання в тому, чи не зіткнуться наші українські партнери самі з наслідками від введеної заборони", - відзначили в Міненерго Білорусі.
Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг вирішила заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року.