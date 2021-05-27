Мінськ більше не буде майданчиком переговорів по Донбасу

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінськ не може бути майданчиком переговорів по Донбасу, буде знайдено нове місце.

Про це повідомляють Вести.

"У нас вже немає можливості потрапити в Білорусь через припинення авіасполучення, тому, з огляду на ситуацію, що склалася, ми вже не можемо навіть розглядати Мінськ, як платформу для подальших переговорів по Донбасу. Ми обов'язково будемо шукати новий майданчик" , - сказав він.

Також він зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, в першу чергу - до ОБСЄ.