ОАСК відновив роботу після повідомлення про мінування

Окружний адміністративний суд міста Києва у четвер, 27 травня, повністю відновив свою роботу після вчорашнього повідомлення про мінування, заявили в пресслужбі ОАСК, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До уваги учасників судового процесу! 27 травня Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу. Вчора фахівці вибухотехнічної служби здійснили всі необхідні заходи для перевірки інформації про мінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено", – йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що учасникам усіх судових засідань, які вчора були скасовані через повідомлення про мінування приміщень ОАСК, буде додатково повідомлено про дату та час судових засідань.

Як повідомлялося, 26 травня в Окружному адміністративному суді м. Києва здійснили евакуацію відвідувачів і персоналу через надходження повідомлення про мінування.