Запущено онлайн-калькулятор розмитнення авто в смартфоні

Офіс простих рішень і результатів при Національній раді реформ представив новий онлайн-калькулятор розмитнення. Він «підігнаний» під новий проект розмитнення автомобілів, згідно з яким легалізувати машину в майбутньому можна буде через смартфон, повідомляє АвтоПортал.

Проект розмитнення автомобіля в смартфоні Національна рада реформ виношує вже не перший місяць. А недавно ідея перейшла на новий рівень - її підтримав Володимир Зеленський, а 21 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінціфри і Міністерству фінансів підготувати остаточні пропозиції щодо внесення змін до законодавства в рамках відповідного проекту.

Основна ідея розмитнення авто в смартфоні - зробити цей процес простіше і дешевше. Передбачається, що власник сам зможе оформити свій автомобіль, без участі митників і брокерів (відповідно, без бюрократії, корупції, черг і т.п.). Для цього йому потрібно буде ввести необхідні дані через додаток або сайт державних послуг «Дія» та зробити відповідні платежі. Крім того, зменшиться сама вартості реєстрації. У Національній раді реформ вважають, що після того, як нова модель розмитнення офіційно буде запущена, вартість оформлення транспортних засобів знизиться на 30% протягом п'яти років.

Сам калькулятор розмитнення авто в смартфоні можна подивитися тут. На відміну від чинного аналога, який запропонований на сайті Державної митної служби, цей калькулятор значно спрощений - для розрахунку вартості оформлення потрібно ввести лише вік авто, об'єм і тип двигуна, а також вказати, чи є машина ексклюзивної чи ні. Після того, як програма робить підрахунок, вона виводить на екран підсумкову суму з зазначенням (розбивкою) вартості конкретних митних платежів - акцизного податку, мита на ввезення і ПДВ.