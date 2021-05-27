Ломаченко та Усик у хвості: новий рейтинг найкращих боксерів світу

Олександр Усик і Василь Ломаченко опустилися на одну сходинку кожен в новому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, складеному американським телеканалом ESPN, повідомляє Сегодня.

У Топ10 вони вже майже на дні. Усик посідає нині восьмий рядок, Ломаченко – дев'ятий. Хоча півтора року тому в рейтингу ESPN Ломаченко був номером один.

З попередніх позицій українських кумів потіснив британець Джош Тейлор, який 22 травня здолав небитого раніше американця Хосе Раміреса і став абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі.

Найкращі боксери незалежно від ваги (версія ESPN)