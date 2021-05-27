Ломаченко та Усик у хвості: новий рейтинг найкращих боксерів світу
Олександр Усик і Василь Ломаченко опустилися на одну сходинку кожен в новому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, складеному американським телеканалом ESPN, повідомляє Сегодня.
У Топ10 вони вже майже на дні. Усик посідає нині восьмий рядок, Ломаченко – дев'ятий. Хоча півтора року тому в рейтингу ESPN Ломаченко був номером один.
З попередніх позицій українських кумів потіснив британець Джош Тейлор, який 22 травня здолав небитого раніше американця Хосе Раміреса і став абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній вазі.
Найкращі боксери незалежно від ваги (версія ESPN)
- 1 (2). Сауль Альварес (56 перемог, 1 поразка, 2 нічиї)
- 2 (1). Теренс Кроуфорд (37-0)
- 3 (3). Наоя Іноуе (20-0)
- 4 (4). Еррол Спенс (27-0)
- 5 (5). Теофімо Лопес (16-0)
- 6 (6). Тайсон Ф'юрі (30-0-1)
- 7 (-). Джош Тейлор (18-0)
- 8 (7). Олександр Усик (18-0)
- 9 (8). Василь Ломаченко (14-2)
- 10 (9). Хуан Франсиско Естрада (42-3)