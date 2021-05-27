Нерухомість Місто Банку пустили з молотка

Фонд гарантування вкладів за допомогою аукціону продав одеський готель "Вікторія", що належав збанкрутілому Місто Банку, повідомляє UBR.

Кінцева вартість нерухомості перевищила 139,3 млн грн. Про це свідчить інформація на сайті системи "Прозорро.Продажі".

Загальна площа об'єкта досягає 11,7 тис. кв. м. Будівля знаходиться на вул. Генуезької.

На торгах перемогла компанія "Макао", кінцевим бенефіціаром якої значиться громадянин Казахстану Ібрагім Сулейманов. На цей готель також претендувала фінкомпанія "Конверсія", яка пропонувала майже 138 млн грн.

Торги проходили 20 травня. В цей же день відбувся аукціон з продажу інших активів Місто Банку. Йдеться про нежитлові приміщення в Шевченківському районі столиці на 2,5 тис. кв. м. Новим власником нерухомості стане банк "Січ".

Конкурентом на торгах була компанія "А Ретейлер", яка заявляла про готовність віддати за нерухомість 80,9 мільйона грн.