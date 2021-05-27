Оператор ГТС заявив про мільярдні борги облгазів: названо лідерів

В Україні найближчим часом мають бути запроваджені законодавчі зміни, які унеможливлять безоплатні відбори з магістральних газогонів, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у заяві Оператора газотранспортної системи (ГТС) України.

"Ситуація з неоплачуваними відборами газу з ГТС нагадує перегони. Є безперечні "стабільні лідери" – облгази, які з місяця в місяць нарощують борги. Є такі, що вириваються вперед за короткий проміжок часу, хоча до цього боргів не мали. Ця нестабільна ситуація – випробовування для ліквідності, вона призводить до погіршення фінансового стану Оператора ГТС України" , — йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці Оператора в Facebook.

У заяві зазначається, що наразі "необхідні законодавчі зміни, які унеможливлять безоплатні відбори державного газу з магістральних газогонів".

"Саме таким є законопроєкт №3800 (передано на розгляд Комітету ВР 21 травня, — прим. "ДС"), яким впроваджуються розподільчі рахунки для облгазів. Механізм контролю цільового використання тарифних коштів, зібраних зі споживачів, унеможливить зловживання. Бо наразі українець фактично платить двічі: перший раз у своїй платіжці, другий – коли держава недоотримує дивіденди та податки через фінансові втрати Оператора ГТС. А це кошти, які мають йти на охорону здоровʼя, пенсії, освіту, армію та інші важливі для кожного громадянина напрямки" , — зазначив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За даними Оператора, Донецькоблгаз та Тернопільміськгаз є одними з найбільших боржників перед ОГТСУ із сукупною заборгованістю та нарахуваннями до сплати понад 1,5 млрд грн. Серед інших – Київоблгаз (1,14 млрд грн), Львівгаз (832 млн грн), Харківгаз (580 млн грн), що входять до Групи РГК. Негативну динаміку також продемонстрував Кіровоградгаз (85 млн боргів та нарахувань до сплати, входить до Групи Нафтогаз Україна), який практично не мав заборгованості на початку року.

Оператор ГТС нагадав, що облгази мають сплатити за газ для власних виробничо-технологічних витрат понад 10 млрд грн, але з початку поточного року ОГТСУ отримав лише 491 млн грн за газ для ВТВ. При цьому щомісяця заборгованість зростає, а рівень розрахування не покриває розриву.