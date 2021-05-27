Нафтогаз посилив команду по боротьбі з "ПП - 2"

НАК "Нафтогаз України" посилює команду протидії будівництву російського газогону "Північний потік – 2". Таке рішення прийняли після відмови США від введення нових санкцій проти будівельників "труби". У компанії розраховують, що це допоможе Україні досягти нових обмежень стосовно проекту, повідомляє Сьогодні.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена не повною мірою використала юридичні можливості. Зокрема, не були накладені санкції на компанію-оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream AG і на її голову Маттіаса Варніга.

"Ми сподіваємося, що з новими підходами і з новою командою в "Нафтогазі" ми зможемо домогтися того, що дієві санкції все ж будуть застосовані. Ми сподіваємося, що ще не занадто пізно для цього" , – сказав Вітренко.

Він додав, що боротьба з добудовою "Північного потоку – 2" – це національне завдання для України.