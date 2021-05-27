Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

Фініки – їжа довгожителів. Усе завдяки надзвичайно насиченому складу – корисних речовин і вітамінів у фініках дуже багато. Єдиний мінус – високий вміст цукру (93 г на склянку). Тому важливо пам'ятати, що людям із діабетом, ожирінням про фініки варто забути, повідомляє Сегодня.

Ну й тим, хто бореться з тяжінням до солодкого на шляху до стрункості – теж. Розберімося детальніше з цими солодкими плодами разом із дієтологом Альоною Гаврилюк.

Перед тим, як говорити про користь і шкоду фініків, необхідно назвати те, що в них присутня. А саме:

вітаміни групи В, РР;

залізо, калій, кальцій, магній, фосфор.

І завдяки цим вітамінам і мікроелементам фініки

знижують холестерин;

бережуть серце;

нормалізують роботу кишечника;

зміцнюють кістки;

нормалізують тиск;

покращують стан шкіри та волосся;

корисні вагітним жінкам.

Оптимальна добова норма фініків для дорослих – не більше ніж 10 шт. Їсти їх бажано в першій половині дня. І, звісно, не щодня. Нагадаємо, у фініків високий глікемічний індекс і високий вміст вуглеводів. Обов'язково запивайте фініки водою під час вживання. Інакше ваші зуби зазнають потужного удару цукру, а так і до карієсу недалеко.

Щоб фініки були максимально корисні, їх треба правильно вибирати і зберігати:

Фото: Іnstagram.com/royal_finik/

Шкірка

Має бути не потрісканою і занадто жорсткою. Якщо це так, то фінік сушили за високої температури, яка знищила всі корисні нутрієнти. Шкірка хорошого сухофрукта середньої жорсткості, без тріщин, пружна.

Колір

Темний. Якщо фініки світло-коричневі, то їх збирали недозрілими і обов'язково виварювали в цукровому сиропі. Жодної користі від них ви не отримаєте. Темний колір плодів каже про те, що вони дозріли в природних умовах на пальмі.

Блиск

Щоб надати товару привабливості та блиску, продавці нерідко змащують поверхню маслянистими розчинами. Що в складі цих розчинів – невідомо, а змивати їх проблематично, бо жирна плівка не дозволяє промити плоди. Не купуйте блискучі фініки, вибирайте ті, що з матовою шкіркою.

Зберігання

Зберігати фініки бажано в герметичній (скляній) тарі в темному прохолодному місці.

Кому слід відмовитися від фініків