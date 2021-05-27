Мінфін попередили про наслідки зупинки перевалки руди в "Южному"

Обмеження перевалки залізнорудної сировини в порту "Южний" може призвести до величезної втрати надходжень до бюджету, зупинки підприємств та скорочення тисяч робочих місць, повідомляє Обозреватель.

Також це загрожує втратою партнерських відносин з іноземними компаніями-споживачами, тому перевалку руди в акваторії порту "Южний" потрібно відновити у найкоротші терміни.

Про це йдеться у листі ПРАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" на адресу міністра фінансів України Сергія Марченка та директора морського торговельного порту "Южний" Сергія Ковшара.

Як сказано у листі, станом на 1 червня 2021 року перевалку залізорудної сировини в порту "Южний" може бути суттєво обмежено, або взагалі зупинено. Це призведе до втрати підприємством близько 0,5 млрд грн на місяць.

"Наслідки для підприємства та економіки міста значні: вимушене зниження зарплати працівників, зменшення податків надходжень у місцевий та державний бюджети (до 56 млн грн в місяць), припинення інвестицій у розвиток міста, втрата іміджу на міжнародному експортному ринку. У найгіршому випадку це може спричинити зупинку виробничих підрозділів підприємства та скорочення робочих місць: близько 4,5 тисяч працівників можуть втратити роботу" , – наголошують у підприємстві.

Також від зменшення вантажної бази, яку забезпечує підприємство, будуть зазнавати прямих щомісячних збитків державні підприємства: Укрзалізниця втрачатиме 13 млн грн щомісяця, Адміністрація морських портів – 5 млн грн, а сам порт "Южний" – 11 млн грн, підкреслюють у листі.