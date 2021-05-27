У РФ пояснили нарощування військ біля України

Перший заступник директора ФСБ Росії - керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов заявив, що у Федеральній службі безпеки Росії назвали причину нарощування військ біля українського кордону. Україну звинуватили в "недружніх діях, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, прикордонні підрозділи РФ мають у своєму розпорядженні все необхідне для виконання завдань з охорони державного кордону в мирний час і в разі загострення обстановки.

"Враховуючи динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Російської Федерації, нами вживаються адекватні заходи щодо зміцнення і збільшення щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування її технічного оснащення" , - сказав Кулішов.

Зазначимо, з початку квітня РФ почала стягувати війська до кордонів України. За даними СБУ, російських військових розмістили на п'яти напрямках. Такі дії Росії засудили США, країни ЄС, а також НАТО.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав з 23 квітня почати повертати в пункти постійної дислокації війська, які були задіяні в навчаннях в Південному військовому окрузі. Втім, в Державній прикордонній службі України заявили, що РФ відвела війська тільки в одному напрямку.