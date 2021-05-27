У Запоріжжі арештували чергового "злодія в законі"

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя 26 травня арештував грузина Паату Чхартішвілі, який потрапив до санкційного списку РНБО як "вор в законі" на прізвисько Принц, повідомляє Лівий берег.

Чхартішвілі обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю.

У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб. Чхартішвілі не має громадянства, але постійно проживає на території України.

Колишній перший заступник голови Національної поліції Вячеслав Аброськін раніше повідомляв, що "Принц" контролює кримінальний світ Запорізької області.