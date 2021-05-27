Суд закрив справу проти Тупицького

Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ексголови Конституційного суду України (КС) Олександра Тупицького, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення суд оголосив у четвер.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького ... за звершення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 (порушення вимог фінансового контролю), ч.2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП закрити", - йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, в лютому 2021 року Національне агентство по запобіганню корупції направило до суду два протоколи щодо адмінпорушень Тупицького.

Протоколи стосуються дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час участі в голосуванні за рішення КС з електронного декларування та недекларування ділянок в АР Крим.