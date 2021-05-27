У США видали перший $1 млн за участь у лотереї для вакцинованих

Жінка з американського штату Огайо виграла перший заохочувальний приз за вакцинацію в лотереї Vax-a-Million в розмірі одного мільйона доларів, а підліток з району Дейтона отримав першу повну стипендію на навчання в коледжі, пропоновану в рамках цієї програми, повідомляє Дзеркало тижня.

Влада штату обрала переможців у результаті випадкового жеребкування.

"Ми раді, що це надихнуло стількох жителів Огайо на вакцинацію, і ми з задоволенням оголошуємо переможців першого туру розіграшу", – сказав губернатор Майк Девайн.

Понад 2,7 мільйона дорослих підписалися на отримання призу в 1 мільйон доларів і понад 104 тисяч дітей у віці від 12 до 17 років взяли участь у розіграші стипендії на навчання в коледжі, яка охоплює плату за навчання, проживання, харчування та навчальну літературу. Протягом наступних чотирьох тижнів щосереди будуть оголошуватися ще чотири переможці розіграшу призу в 1 мільйон доларів і стипендії на навчання в коледжі.

Учасники повинні зареєструватися для участі за телефоном або через вебсайт Vax-a-Million. Підлітки можуть зареєструватися самостійно, але батьки або законні опікуни повинні підтвердити їх право на участь. Імена учасників, які не виграли, будуть переноситися з тижня на тиждень. Крайній термін для нових реєстрацій – до півночі в неділю.

Число жителів Огайо у віці 16 років і старше, які отримали первинну вакцину COVID-19, підскочило на 33% за тиждень після того, як штат оголосив про заохочувальну лотерею на мільйон доларів.

Однак цей же аналіз показав, що рівень вакцинації все ще значно нижче показників, отриманих раніше у квітні та березні.

У програмі Vax-a-Million можуть взяти участь постійні мешканці Огайо, отримали або одну дозу вакцини Johnson & Johnson, або першу частину двох доз вакцини Pfizer або Moderna.