Джамала показала схудлу фігуру в обтислій сукні

Українська співачка Джамала, яка зараз активно худне, поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала свої форми в обтислому вбранні. На деяких кадрах артистка позувала разом з молодшим сином, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати засипали виконавицю компліментами.

Так, Джамала з'явилася на публіці в довгій яскраво-фіолетовій сукні, яка добре підкреслила схудлу фігуру артистки. Ефектності вбранню додавав виріз в області грудей. Свій аутфіт співачка доповнила укладкою на голові, ніжним макіяжем з акцентом на очі та аксесуарами – золотистими кольє і сережками.

Джамала з'явилася на публіці в довгій яскраво-фіолетовій сукні. Джерело: instagram.com/jamalajaaa

Джамала позувала з сином. Джерело: instagram.com/jamalajaaa

Користувачі мережі залишилися в захваті від луку Джамали та написали безліч приємних коментарів під публікацією.