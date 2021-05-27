Біткоїн знову подешевшав: що відбувається з криптовалютою
Біткоїн впав у четвер, 27 травня, до 6:30 до 37 600 доларів. Але криптовалюта не досягла недавніх мінімумів, оскільки досить багато трейдерів тримаються за надію, що клас активів зможе вирватися з різкого падіння минулого тижня, повідомляє РБК-Украина.
Біткоїн, як і раніше, торгується значно нижче рекордного максимуму в 65 000 доларів, досягнутого у квітні. Однак, він відійшов від мінімуму минулого тижня в 30 066 доларів.
Деякі аналітики заявили, що падіння було відносно скромним, у порівнянні з недавньою волатильністю, і вказали на те, що ринок знайшов нижню межу. Хоча очевидно, що увага регулюючих органів і мінливий ентузіазм з боку голови Tesla Ілона Маска залишаться серйозними ризиками.
"Велика чистка, ймовірно, вже відбулася", - сказав аналітик IG Markets Кайл Родда, коли торгівля дещо заспокоїлася.
Падіння біткоїну було викликано заходами Китаю по боротьбі з Майнінг і торгівлею криптовалюта, також тим, що Tesla відмовилася приймати його в якості оплати за автомобілі через екологічні побоювання з приводу використання енергії.
Міністерство фінансів США також закликало вимагати, щоб про великі перекази криптовалюти повідомлялося в податкову службу, а Федеральна резервна система відзначила ризики, пов'язані з криптовалютами для фінансової стабільності.
"Це не заміна грошам. У кращому випадку це альтернативний актив, хоча і не має внутрішньої вартості", - заявив Вішну Варатхан, глава відділу економіки і стратегії Mizuho Bank, додавши, що технологія блокчейну і її потенціал "не повинні змішуватися з криптовалютою".