Порошенко не з'явився на допит в СБУ у справі Медведчука-Козака

Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його викликали у якості свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука й Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України, повідомляє СБУ.

Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зважаючи на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року.