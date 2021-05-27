Просто і швидко: як зупинити тахікардію

Багато людей страждають тахікардією — поширеним порушенням серцевого ритму, який може вказувати на ряд проблем зі здоров'ям або ж на фізичне / психологічне навантаження, повідомляє Коментарі.

Тахікардія найбільш характерна для тих, хто страждає неврозом, панічними атаками, кардіоневроз, підвищеною тривожністю. Ці три способи допоможуть вам привести прискорене серцебиття в норму.

Спосіб №1 Метод холоду

Візьміть таз або широку каструлю, наберіть в неї холодну воду або лід. Затримайте дихання, і опустіть обличчя у воду на невеликий час. Якщо місткості під рукою немає, можна просто вмити обличчя холодною водою, при цьому також протріть шию, груди та живіт. Можна протерти обличчя шматочком льоду, приділяючи особливу увагу скроням. Чому це працює? Якщо раптом відбувається стрімке похолодання, наше серце починає битися в більш повільному темпі. Так центральна нервова система пристосовується до змін навколишнього середовища. В першу чергу серце "відповість" на пониження температури обличчя.

Спосіб № 2 Заспокійливе дихання

Зробіть короткий вдих носом на рахунок 1, 2. Потім довгий видих через рот, губи зімкніть, як ніби ви дуєте на свічку, на рахунок 1,2,3,4 і більше. Чим довше видих, тим краще. Подихайте так кілька хвилин. Ще краще, якщо при цьому дихання буде "діафрагмовим".

Спосіб № 3 Натужування

Цим способом ви зможете впливати на блукаючий нерв, який регулює частоту серцевих скорочень. Ось що потрібно зробити: вдихніть якомога глибше і напружте живіт, закрийте рот, очі та затисніть ніс пальцями. Спробуйте видихнути, не відкриваючи рота і з затиснутим носом. М'язи живота тримайте в напрузі, як ніби натужуєтесь.

Не варто переживати, якщо часте биття серця відбувається через фізичне навантаження, це фізіологічна реакція, яка не потребує вжиття заходів. Але пам'ятайте, що всі вище перераховані способи підійдуть здоровим людям з обстежених серцем. Якщо ж ви ще не були у лікаря, і природа вашої тахікардії не ясна, то від вправ варто утриматися.