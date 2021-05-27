В Україні тільки за три місяці 2021-го з обігу вилучили 8600 кілограмів фальсифікованих молокопродуктів, м'яса та м'ясопродуктів, риби. Небезпечні продукти, які не відповідають вимогам і стандартам якості, знайшли навіть у шкільних їдальнях, повідомляє Обозреватель.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявила глава Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

"Фальсифікат у нашій країні зараз – це проблема номер 1. В тому числі – це наслідок пандемії, яка вдарила по кишеням українців і активізувала ділків" , – написала вона.

В Україні масово поширюють фальсифікат молочки і м'яса: небезпечні продукти знайшли навіть в школах. Джерело: Facebook Владислави Магалецької

Держслужба щорічно вилучає з обігу тисячі кілограмів фальсифікованих продуктів. Щоб виправити ситуацію, на думку Магалецької, необхідно посилити заходи контролю в першу чергу в навчальних закладах, де небезпечними продуктами годують дітей.

"Серед продуктів, які фальсифікують найчастіше – жири та олії, риба та продукти з неї, м'ясо та м’ясопродукти тощо. Пам’ятайте про це, коли раптом захочете купити дешеву імпортну оливкову олію чи хамон у місці, де постійно "зламаний" касовий апарат" , – написала чиновниця.

Магалецька запропонувала: