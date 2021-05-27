Названо найбільш ненадійні авто у віці до 10 років

Загальнонімецький автомобільний клуб ADAC визнав Kia Ceed та Hyundai i20 найненадійнішими машинами. Вони провели відповідне дослідження, в якому оцінили 109 моделей від 25 марок віком від 3 до 10 років, повідомляє Обозреватель.

Перше місце у рейтингу ненадійності зайняла 10-річна Kia Ceed, в якій були помічені поломки в 52,7% випадків. Водночас у перші роки ця модель майже не має поломок.

Kia Ceed визнали найненадійнішим авто, яке молодше 10 років. Джерело: Motor1

Найпоширеніші дефекти цієї машини – стартер, паливний насос, електричні ланцюги та свічки запалювання. Подібні поломки можна побачити у Hyundai i20 з 42,2%. У нього також часто виходять з ладу свічки запалювання та замки запалювання.

Експерти відзначили Seat Alhambra та VW Sharan, в яких також часто відбуваються поломки. Основними причинами цього були рециркуляція відпрацьованих газів або впорскування AdBlue.

У Hyundai i20 часто ламаються замки запалювання. Джерело: Motor1

Також "приголомшливо поганим" виявився Smart Forfour, який продається з 2015 року. У всі роки використання його акумулятор надзвичайно часто розряджався.

Крім того, проблемними назвали Opel Insignia, Nissan Qashqai, Ford S-Max, а також Renault Kangoo і Renault Rapid – з двома останніми особливо багато проблем в молодому віці. В них часто виходила з ладу електрика автомобіля.

"Приголомшливо поганий" Smart Forfour. Джерело: Motor1

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