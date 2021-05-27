ЗСУ випробували реактивні снаряди "Тайфун-1"

На полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широколанівський" у Миколаївській області успішно провели випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1". Вони використовуються у реактивних системах залпового вогню "Град, повідомляє Обозреватель.

Як пише "Армія Inform"﻿, дослідні зразки цього озброєння розробили на ДП "КБ "Південне" імені М. К. Янгеля" у місті Дніпро. Відповідна домовленість була укладена із Міністерством оборони України.

За словами технічного керівника випробувань ДП "КБ "Південне", пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21. Водночас для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів, під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт.

Український реактивний снаряд калібру 122 мм "Тайфун-1". Джерело: "Армія Inform"

Випробування "Тайфун-1" відбулися на полігоні "Широкий лан". Джерело: "Армія Inform"

Випробувальні пуски реактивних снарядів "Тайфун-1". Джерело: "Армія Inform"

Як пише "Український мілітарний портал"﻿, максимальна дальність "Тайфун-1" складає 40 км. У квітні 2020 року ці реактивні снаряди випробували на максимальну дальність, тоді стрільби відбувалися на Одещині.

Випробування 122-мм "Тайфун-1" розпочались у 2019 році, коли проводили перший етап випробувань з пусками ракети на мінімальну відстань задля перевірки роботи нового реактивного двигуна снаряду.

Наразі, окрім випробування "Тайфун-1", проводяться роботи зі створення на його базі керованого снаряду "Тайфун-1М", а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню "Тайфун-2" і "Тайфун-4".

Снаряди "Тайфун-1" розробило КБ "Південне". Джерело: "Армія Inform"

Воїни ЗСУ взяли участь у стрільбах "Тайфун-1". Джерело: "Армія Inform"